إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن قنبلة أنبوبية، أُلقيت مساء اليوم، الخميس، على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية بالقرب من الحرم الإبراهمي في الخليل.وأشارت القناة ذاته، إلى أنه لا معلومات بوقوع اصابات بين القوة.