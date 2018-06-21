إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن قنبلة أنبوبية، أُلقيت مساء اليوم، الخميس، على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية بالقرب من الحرم الإبراهمي في الخليل.
وأشارت القناة ذاته، إلى أنه لا معلومات بوقوع اصابات بين القوة.
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن قنبلة أنبوبية، أُلقيت مساء اليوم، الخميس، على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية بالقرب من الحرم الإبراهمي في الخليل.
وأشارت القناة ذاته، إلى أنه لا معلومات بوقوع اصابات بين القوة.
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