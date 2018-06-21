الرئاسة تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطندانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، اليوم الخميس، وقيامهم بممارسة طقوس دينية مستفزة لمشاعر المسلمين.وأكدت الرئاسة في بيان لها، رفضها الكامل لهذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته، خاصة وأن ما يسمى وزير الأمن الداخلي كان مشاركا في هذه الأعمال العدوانية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).