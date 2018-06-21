إصابة مواطنة من جنين في اعتداءات للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مواطنة فلسطينية من مخيم جنين مساء اليوم، الخميس، بجروح متوسطة جراء اعتداء بالحجارة نفذه مستوطنون استهدف المركبة التي كانت تقلها وزوجها قرب مستوطنة "حومش" المخلاة قرب سيلة الظهر جنوب جنين.وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين انتشروا قرب الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، واعتدوا على المركبات المسافرة على الطريق المذكور وحطموا زجاج عدد منها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتعرضت مركبة المواطن محمد محمود ابو الهيجاء وهي من نوع " اوبل" لاعتداء بالحجارة من قبل المستوطنين، ما أسفر عن اصابة زوجته دارين ابو الهيجاء بحجر في وجهها، ادى الى نزيف، ونقلت اثر ذلك الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي .