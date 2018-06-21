(ريشت كان): منظومة جديدة ستُنشر بغلاف غزة غداً لاعتراض الطائرات الورقية

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أنه ابتداءً من غد الجمعة، سيتم نشر منظومة جديدة في مستوطنات غلاف غزة.وأوضح الموقع ذاته، أن هذه المنظومة ستعمل على اعتراض الطائرات الورقة والبالونات الحارقة، التي تُطلق من قطاع غزة.