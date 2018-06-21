شؤون فلسطينية

(ريشت كان): منظومة جديدة ستُنشر بغلاف غزة غداً لاعتراض الطائرات الورقية

(ريشت كان): منظومة جديدة ستُنشر بغلاف غزة غداً لاعتراض الطائرات الورقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أنه ابتداءً من غد الجمعة، سيتم نشر منظومة جديدة في مستوطنات غلاف غزة.

وأوضح الموقع ذاته، أن هذه المنظومة ستعمل على اعتراض الطائرات الورقة والبالونات الحارقة، التي تُطلق من قطاع غزة.

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