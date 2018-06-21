العاهل الأردني: لا سلام بالمنطقة دون حل يقود لقيام دولة فلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة، دون حل عادل ودائم، يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها الملك عبد الله الثاني اليوم، الخميس، مع أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية في قصر الحيسنية بالعاصمة الأردنية عمان.



وقد تركزت المباحثات على جهود تحريك عملية السلام، حيث أكد الملك على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح الملك عبد الله الثاني، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال هو القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيس في تعزيز جهود السلام استناداً إلى حل الدولتين، بحسب ما جاء على موقع جريدة (الغد).





كما تطرقت المباحثات إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعمها، وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين، معرباً جلالته عن تقديره لألمانيا على الدعم الذي تقدمه لوكالة (أونروا).



وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني، أن بلاده مستمرة في القيام بدورها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.



رام الله - دنيا الوطن