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إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنقذ خفر السواحل الليبي اليوم، الخميس، أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الغربية للبلاد، فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط في اتجاه أوروبا، بحسب ما أعلنت البحرية الليبية.

وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية: "إن دورية تابعة لقطاع طرابس" تمكنت من "إنقاذ 301 مهاجر غير شرعي، من بينهم 46 طفلاً وثلاث نساء".

وأشار إلى أن المهاجرين من 12 جنسية أفريقية مختلفة، كانوا على متن قاربين مطاطيين من الحجم الكبير، تعطل محركاهما.

ولم يذكر خفر السواحل، ما إذا كان هناك قتلى أو مفقودون بين المهاجرين.

وأوضح قاسم أنها المرة الثانية التي نلاحظ فيها استعمال المهربين القوارب المطاطية الكبيرة، التي يمكن أن تُقلّ 200 مهاجر، إلا أنها "تُشكل خطراً كبيراً على المهاجرين غير الشرعيين لعدم وجود أية وسائل للسلامة".

وقال المتحدث: "إن المرة الأولى كانت قبل عدة أشهر في منطقة شمال صبراتة غرب العاصمة"، معتبراً أن استخدام هذه القوارب استهتار بالروح البشرية.

وأعرب قاسم عن أسفه لقلة إمكانيات البحرية الليبية، في ظلّ تزايد أعداد قوارب الهجرة غير الشرعية بشكل يدعو للقلق، مع ملاحظة تزايد نداءات الاستغاثة، وعدد الضحايا نتيجة استعمال قوارب متهالكة، ومحركات غير (مطابقة) للمواصفات وقديمة.

ولم يعطِ قاسم أية تفاصيل عن نقطة انطلاق القوارب، إلا أن المهربين ينظمون انطلاق عمليات تهريب المهاجرين بشكل عام من غرب ليبيا، في اتجاه إيطاليا التي تقع على بعد حوالى 300 كلم.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، باتت ليبيا التي تسودها الفوضى، منطلقاً رئيسياً للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا.

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