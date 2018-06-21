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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل 40 عاملاً قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعتقل 40 عاملاً قرب طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، عن اعتقال 40 عاملاً خلال محاولتهم التسلل من جدار الفصل العنصري المتاخم لمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن أولئك العمال، حاولوا اجتياز الجدار الأمني، دون أن يكون بحوزتهم أي تصاريح عمل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأشار إلى أنه تم رصدهم عبر الأجهزة التقنية الحديثة، لدى محاولاتهم اجتياز الجدار الأمني، لافتاً إلى أنه تم نقلهم للتحقيق.

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