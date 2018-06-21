عباس زكي: صرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة الشهر المقبل بنسبة 70%

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة الشهر المقبل بنسبة 70%.







وأكد زكي، في تصريحات لموقع فضائية النجاح الإخباري، أن السلطة الفلسطينية بصدد إعادة صرف رواتب لموظفيها في قطاع غزة شهر تموز/ يوليو المقبل.



إخراج غزة من دائرة الحصار والتهديد والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بقتل الأبرياء العزل.



وأشار عضو اللجنة المركزية إلى أن قرارات المجلس الوطني، ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع المرتقب، مرجحاً انعقاده بعد انعقاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الاثنين المقبل.



وأضاف: "هذا الأمر أعلن عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس الوطني، والشهر المقبل سيتم التنفيذ"، لافتاً إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للتخفيف عن قطاع غزة.وفي سياق متصل، أشار زكي إلى أن مركزية فتح، ستعقد اجتماعاً قريباً، ستناقش فيه القضايا المهمة على الساحة الفلسطينية".وأشار زكي، إلى أن من هذه القضايا وأهمها انعقاد المجلس المركزي، بالإضافة إلى ملف قطاع غزة، مشدداً على ضرورة