لبحث (صفقة القرن).. العاهل الأردني يلتقي ترامب في البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الرأي) الأردنية، إن الملك الأردني عبد الله الثاني، غادر اليوم الخميس (عمان) متوجهاً إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء مباحثات تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.



وأوضحت الصحيفة، أن الزيارة تأتي في خضم تحركات دبلوماسية نشطة تشهدها المنطقة ارتباطا بخطة ترامب للتسوية المعروفة باسم (صفقة القرن).





وأشارت إلى أن الزيارة ستستمر عدة أيام وسيلتقي خلالها عدداً من أركان الإدارة الاميركية فضلاً عن لقاءات سيعقدها مع لجان الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب.

وفي سياق متصل، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج اليوم الخميس وزير الخارجية الأردني للاطلاع على ما يحمله موفد ترامب لـ "صفقة القرن" الذي يزور المنطقة للترويج لخطة ترامب للتسوية في المنطقة.





وكان الملك الأردني استقبل الثلاثاء في عمان، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.