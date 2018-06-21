الحمد الله: حقوق الموظفين في غزة محفوظة والمطلوب تمكين الحكومة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة، داعياً إلى تمكين حكومة التوافق من العمل في غزة ومواصلة الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.



جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الخميس، وفداً من ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام.واطلع رئيس الوزراء الوفد على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحديات التي تعصف بقضيتنا، إضافة الى جهود القيادة والحكومة الساعية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.وأكد الحمد الله على ضرورة التكاتف والعمل الوحدوي من أجل حماية شعبنا من كافة التحديات، مشدداً على ضرورة بلورة رؤية وطنية تجمع الكل الفلسطيني وتصون التعدد والاختلاف، لخلق حالة صحية بعيدا عن التجاذبات والمناكفات التي من شأنها خلق المزيد من الاحتقان.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أنه لا أحد فوق القانون، والتزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.وثمن رئيس الوزراء عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها التاريخي في العمل الوطني جنباً إلى جنب مع كافة مكونات المجتمع وشعبنا الفلسطيني، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه اللقاءات دورية واوسع مع مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.