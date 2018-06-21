السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر توضيحاً بخصوص طلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد المصرية

رام الله - دنيا الوطنقالت الملحقية الثقافية لسفارة فلسطين في القاهرة، إن المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية أقر السماح للطلبة الوافدين بمرحلة (الماجستير والدكتوراه) بتسجيل رسائلهم واعتماد تاريخ التسجيل دون النظر لورود الموافقة الأمنية نظراً لتأخرها.وأوضحت الملحقية، أن الباحثين مرتبطون ببعثات دراسية محددة التوقيتات يلتزم فيها الباحث بالحصول على الدرجة الموفد من أجلها على ألا يمنح الدرجة العلمية (الماجستير والدكتوراه) إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية.وأشارت إلى أن المجلس قرر عدم استرداد الرسوم الدراسية حال عدم الحصول على الموافقة الأمنية للدارس الوافد، مضيفاً ضرورة التأكيد على كتابة إقرار من الطالب الوافد بذلك.