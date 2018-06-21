نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور تعقدان حلقة نقاش لبحث سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطنعقدت نيابة مكافحة الجرائم المروية بالتعاون مع بعثة الشرطة الاوربية اليوم الخميس حلقة نقاش لبحث سبل التعاون ما بين نيابة مكافحة الجرائم المرورية وإدارة شرطة المرور، وافتتح اللقاء كل من الاستاذ جميل سجدية رئيس مكافحة الجرائم المرورية والعقيد ثابت السعدي مفتش حوادث السير في ادارة المرور والعقيد رياض بني عودة مدير ادارة المرور وممثل بعثة الشرطة الاوروبية السيد (باري – بيكا بيالا) خبير ادعاء/ نيابة في الشرطة الاوروبية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المتخصصين في الجرائم المرورية وضباط شرطة المرور.وفي جلسات اللقاء تعرض المشاركين لجملة من الموضوعات ذات الصلة بهموم المجتمع بخصوص العلاقة المنشودة، والتي تأتي ضمن تعزيز ثقافة التعاون على الأمن المجتمعي. فجاءت مداخلات النقاش توصي بضرورة العمل على زيادة تأهيل أعضاء النيابة العامة وموظفيها وعناصر وضباط الشرطة لتحقيق أعلى مستويات ممكنة لمكافحة الجرائم المرورية وتعزيز مفهوم الأمن ودور نيابة وشرطة المرور في حماية أمن المجتمع والمواطن وفي إحترام القانون بإعتبار أن جهات انفاذ قانون المرور هو المرآة لتطبيق القانون.وفي ختام اللقاء اوصى المشاركون بضرورة زيادة فعاليات التوعية المرورية مع طلاب الجامعات والمدارس والقطاعات الأخرى، وضرورة رفع جاهزية أقسام التوعية المرورية لدى النيابة والشرطة، والعمل على اعداد دليل اجراءات عمل موحدة فيما بين الاطراف و تعميمها على المحافظات، وتطوير نظام ميزان لغايات تمكين النيابة والشرطه من الحصول على احصائيات دقيقه بخصوص القضايا المروريه، والخروج بآليات لحل اشكالية المخالفات المتعلقه بالمركبات الحكوميه وشركات تأجير السيارات ومكاتب التاكسي، بالاضافة الى تركيز الخطط التوعوية واتخاذ التدابير الوقائيه للحد من الجرائم المرورية في مناطق (ج)، ووضع اليات لتفعيل نظام التصالح في قضايا الجرائم المروريه المعاقب عليها بالغرامه وذلك من خلال أعضاء نيابة مكافحة الجرائم المروريه، والسعي لعقد ورشات عمل موسعة مع السادة القضاة بخصوص الاشكاليات التي تواجه جهات انفاذ قانون المرور.