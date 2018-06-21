إعلامي بداخلية غزة يطرح فكرة لقاء فلسطيني إسرائيلي بإيرز.. وهذا رد المتابعين

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رام الله - دنيا الوطن
تساءل الناطق السابق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إسلام شهوان، عن إمكانية قيام صانع القرار في القطاع بدعوة صانع القرار في إسرائيل الالتقاء في معبر بيت حانون/إيرز من أجل مناقشة الأوضاع بغزة.

وقال شهوان، في تغريدة له على فيسبوك: "ماذا لو؛ قام صانع
القرار في غزة بدعوة صانع القرار في دولة الاحتلال للالتقاء في معبر بيت حانون من أجل مناقشة أوضاع غزة المأسوية لايجاد حل مباشر بين الطرفين بعيداً عن تدخلات شياطين الإنس والجن".

وأضاف شهوان في تغريتده: "وجهة نظر تحتاج لنقاش معمق".

وأثارت التغريدة ردود أفعال متابينة بين نشطاء فيسبوك حيث عبر الكثيرين عن استغرابهم من مثل هذه التصريحات، متسائلين إن كانت تعكس وجهة نظر رسمية أم أنها مجرد فكرة من صاحبها.










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