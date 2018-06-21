دولي

رسمياً.. زوجة نتنياهو متهمة بالفساد وخيانة الأمانة

رسمياً.. زوجة نتنياهو متهمة بالفساد وخيانة الأمانة
سارة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، لمحكمة الصلح بمدينة القدس، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث نسبت لها تهم الفساد وخيانة الأمانة، في قضية منزلي رئيس الحكومة وملف "الطعام الفاخر"، والإنفاق بمئات آلاف الشواقل.

وفي نفس الملف، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد رئيس العمليات في مكتب رئيس الحكومة، عزرا سييدوف، لارتكاب جرائم الاحتيال في ظروف مشددة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزييف جرائم من قبل موظف حكومي، والتي قدمت فيما يتعلق بتمويل النفقات الخاصة في مقر رئيس الحكومة، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتنسب لائحة الاتهام إلى سارة نتنياهو الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر 350 ألف شيكل، علما أنها تنكر التهم المنسوبة لها.

وحسب النيابة العامة، فبعد مراجعة جميع الأدلة وموازنة جميع ظروف القضية، قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اعتماد توصيات مكتب النائب العام برفض حجج وطعون محامي سارة نتنياهو، حيال جلسة ومحاكمتها على والمخالفات المنسوبة إليها.

وفي الوقت نفسه، قرر المدعي العام، بموافقة المدعي العام للدولة، رفض مزاعم سيدوف في جلسة الاستماع وتقديمه للمحاكمة.

ووفقاً للتفاصيل، فإن التهمة الأولى التي أوردتها لائحة الاتهام، تتمحور حصول سارة نتنياهو، مع سيدوف، على تمويلا زائفا من الوزارة لطلب مئات الوجبات من المطاعم التي تزيد قيمتها عن350 ألف شيكل، متجاوزين عمدا الإجراءات التي تحظر طلب وجبات جاهزة، وقد تم ذلك عن طريق تقديم فواتير وهمية للوزارة كما لو أنه لم يعمل في البيت الطباخ لتحضير الوجبات، وذلك على الرغم من أنه في الواقع تم توظيف وتشغيل طبخات في منزل رئيس الحكومة.

كما تنسب إلى عزرا سيدوف ارتكاب أعمال وتهم إضافية في لائحة الاتهام، حيث يتهم بالحصول على أمور عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من قبل موظف عمومي، فيما يتعلق بتوظيف الطهاة في الاجتماعات والاحتفالات الخاصة، وتوظيف النوادل في المقر الرسمي لرئيس الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بفضيحة الكهرباء، يتهم سيدوف بجرائم تزوير في ظروف مشددة وتزوير من قبل موظف عام، من أجل التحايل على قرارات المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة التي كانت تحظر على الاتصال أو التواصل مع فني كهرباء محدد لإجراء تصليحات في منزل رئيس الحكومة، وفي إطار هذه القضية، حرف سيدوف إجراءات المناقصة واتخذ إجراء احتياليا للموافقة على الدفع على أساس تفاصيل زائفة عن التواريخ والأعمال التي يزعم أن كهربائيا يقوم بها.

أخبار ذات صلة

الابن (غير الشرعي) لكلينتون يُهاجم والده

الابن (غير الشرعي) لكلينتون يُهاجم والده

عنصر من تنظيم الدولة خطط لقطع رأس (تيريزا ماي)

عنصر من تنظيم الدولة خطط لقطع رأس (تيريزا ماي)

روحاني: الإيرانيون لن يُذعنوا للإدارة الأميركية

روحاني: الإيرانيون لن يُذعنوا للإدارة الأميركية

أردوغان: أحب رونالدو بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية

أردوغان: أحب رونالدو بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية

السلطات الألمانية تُحبط تحضيرات لاعتداء بـ (قنبلة بيولوجية)

السلطات الألمانية تُحبط تحضيرات لاعتداء بـ (قنبلة بيولوجية)

ملامح الاتفاق بين &#34;ترامب وكيم&#34; بدأت تُنَفّذ بهذا القرار

ملامح الاتفاق بين "ترامب وكيم" بدأت تُنَفّذ بهذا القرار

الاتحاد الأوروبي يُقرُّ رسوماً إضافية على بعض الواردات الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يُقرُّ رسوماً إضافية على بعض الواردات الأمريكية

المجر تُصدر قانوناً ضد المنظمات التي تُساعد اللاجئين

المجر تُصدر قانوناً ضد المنظمات التي تُساعد اللاجئين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور تعقدان حلقة نقاش لبحث سبل التعاون

نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور تعقدان حلقة نقاش لبحث سبل التعاون

التربية تناقش مسودة دليل الاعتماد والجودة المقترح

التربية تناقش مسودة دليل الاعتماد والجودة المقترح

الرئيس الإيطالي يمنح الحمد الله وسام نجمة إيطاليا لتميزه بخدمة شعبه ووطنه

الرئيس الإيطالي يمنح الحمد الله وسام نجمة إيطاليا لتميزه بخدمة شعبه ووطنه

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

منوعات

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

شيلاء سبت بصور جريئة &#34;مغطاة بالسحاب فقط&#34;.. هل قلدت كاتي بيري؟

شيلاء سبت بصور جريئة "مغطاة بالسحاب فقط".. هل قلدت كاتي بيري؟

&#34;لأنه متحول جنسياً&#34;.. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

"لأنه متحول جنسياً".. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

عربي

قطر تتحرك دولياً ضد الإمارات والسعودية

قطر تتحرك دولياً ضد الإمارات والسعودية

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان