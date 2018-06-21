الأحمد: مبادرات الحل الإنساني لغزة مؤامرة والتنفيذية تجمع الاثنين بقيادة الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن اجتماع التنفيذية المقرر يوم الاثنين المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله سيبحث مواجهة التطورات السياسية المتلاحقة ويستعرض بشكل تفصيلي تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.



وأوضح الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القيادة ستناقش في اجتماعها مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا، خاصة ما يسمى بالحل الانساني في غزة على حساب قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.وأضاف الأحمدـ، أن كافة قرارات المجلس الوطني السياسية والمؤسساتية ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع، بما فيها قرار تعزيز الوحدة الوطنية، إضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي ومصير تنفيذ اتفاق المصالحة.وأشار الأحمد، إلى أن اللجنة التي شكلتها القيادة لإنهاء الانقسام ستنجز عملها خلال أيام وتقدم تقريرها للجنة التنفيذية.وبخصوص الدورة المقبلة للمجلس المركزي، أوضح القيادي نفسه أنها ستعقد الشهر المقبل بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ورئيس المجلس الوطني، معربا عن أمله بأن يتحدد موعدها الدقيق في اجتماع القيادة المرتقب.وأشار الأحمد، إلى أن الاستعدادات والتحضيرات لهذه الدورة ستبقى متواصلة حتى اللحظة الأخيرة.وفيما يتصل بالشأن السياسي، شدد الأحمد على أن (صفقة القرن) أصبحت في خبر كان، بعدما تم احباطها فلسطينياً، موضحاً أن الحديث انتقل الآن لما يسمى بالحل الإنساني في غزة الذي وصفه بالمؤامرة، مبيناً أن هذا ما يناقشه الوفد الأميركي خلال جولته في المنطقة.