قطر تتحرك دولياً ضد الإمارات والسعودية

رام الله - دنيا الوطن

قالت قطر، إن هناك انتهاكات إنسانية طالت الشعوب الخليجية، وذلك جراء مقاطعة عدد من دول الخليج للدوحة منذ أكثر من عام.





ودعا رئيس اللجنة الوطنية القطري، على بن صميخ المري، المنظمات الدولية الأمم المتحدة وبرلمانات العالم للإسراع في المحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي الدول المُقاطعة، مطالباً بتعجيل عملية "إنصاف ضحايا الحصار على قطر"، وفق تعبيره.





وعقد المري سلسلة من اللقاءات في جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيسة الإجراءات الخاصة وسفير السويسري بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة.





ووصف المري خطوة قطر بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالهامة "لرفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر".

وأكد على بن صميخ المرى أن "المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الخليج وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية".





وتابع: "لأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض"، مؤكداً أن الدول المقاطعة تمارس في الأزمة بينها وقطر "فصلاً عنصريا يضاف في سجل التاريخ البشري لسلسلة من الانتهاكات المشابهة".







وطالب المري المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإنصاف الضحايا ورفع الغبن عن القطريين "بعيداً عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت".



وقال المري: "مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق".وأشار المري إلى أن "السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم".