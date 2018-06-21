شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، مع وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا، كارميلو ابيلا، آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون ما بين البلدين.

وثمن رئيس الوزراء، لدى استقباله ضيفه في مقر رئاسة الوزراء برام الله، عقد اللجنة المشتركة ما بين فلسطين ومالطا، مؤكداً أن ذلك يعزز التعاون في العديد من المجالات، خاصة قطاعات التبادل التجاري والسياحة والتعليم، مشدداً على أهمية البناء على ذلك.

وأثنى على موقف مالطا السياسي، والتأكيد على حل الدولتين، خاصة التصويت في الأمم المتحدة؛ لسحب اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور فعّال في عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأطلع الحمد الله ضيفه على انتهاكات الاحتلال، لا سيما التوسع الاستيطاني، واستمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت، لاسيما الممولة من الاتحاد الأوروبي، خاصة في المناطق المسماة (ج).

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