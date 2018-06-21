الابن (غير الشرعي) لكلينتون يُهاجم والده

رام الله - دنيا الوطنشن داني ويليامز "الابن غير الشرعي للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون"، هجوماً على والده، بعد أن أبدى كلينتون تعاطفه مع المهاجرين الأطفال.وكتب ويليامز على حسابه في حسابه بموقع (تويتر) متسائلاً: "كيف يمكن لبيل كلينتون، أن يكون متعاطفاً مع هؤلاء الأطفال بينما يفتقر للقدرة على إبداء القليل من التعاطف مع ابنه الذي تخلى عنه"، وفق ما نقل موقع (خبرني).وكان كلينتون قال في وقت سابق: "في يوم الأب، أنا أفكر بآلاف الأطفال، الذين انفصلوا عن آبائهم على الحدود. هؤلاء يجب ألا يكونوا أداة للتفاوض".وكان ويليامز، قال منذ فترة طويلة: إن والدته بوبي آن، التقت كلينتون، حين كان حاكماً في ولاية أركنساس في 1984، وحملت منه سفاحاً.وأوضح كلينتون في تغريدته، "أن إعادة لم شمل الأطفال المهاجرين مع عائلاتهم من شأنه أن يؤكد إيمان أميركا ودعمها للآباء الذين يحبون أطفالهم"، ليرد ويليامز على تغريدة كلينتون بالقول: "إن الرجل الذي يرفض استخدام الأطفال المهاجرين أداة تفاوضية، هو نفسه من ضحى بي، أنا ابنه، واعتبرني مجرد أداة عندما أصبح رئيساً".وجاءت تغريدة كلينتون في وقت أعلن المدعي العام جيف سيغيس الشهر الماضي، أن الحكومة الأميركية لن تتسامح مطلقاً مع من تعتقلهم السلطات، وهم يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية.