طائرات الاحتلال تقصف ملعب (نماء).. واتحاد الكرة يدعو (فيفا) لتحمل مسؤولياته

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ملعب نادي (نماء) الرياضي، شمال قطاع غزة.واستنكر مجلس إدارة اتحاد الكرة الفلسطيني، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف ملعب نماء "ملعب محمد أبو تريكة" بصاروخين على الأقل، مما أحدث أضراراً جسيمة في الملعب.وقال اتحاد الكرة: إن القصف الإسرائيلي للملعب، يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية، التي تستهدف الملاعب الرياضية في المحافظات الجنوبية، واستمراراً للاستهداف للمنظومة الرياضية الفلسطينية، وللحركة الرياضية بأكملها.وطالب اتحاد الكرة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتحمل مسؤولياته؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الحركة الرياضية الفلسطينية.