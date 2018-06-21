وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع مدير التعاون البلجيكي الجديد، ومسؤول ملف فلسطين في بروكسل بارت يوتينديل، ووفد مؤسسة التعاون البلجيكي (Enable)، وبحثا التعاون المشترك، والبرامج التي تنفذ بالشراكة بين الطرفين.وحضر اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الوزارة، مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ووفد من التعاون البلجيكي، والوزارة.وخلال اللقاء، أكد الأعرج على أهمية الدعم البلجيكي للشعب الفلسطيني بشكل عام، وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص، واثنى على التعاون الوثيق في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج حالياً في كثير من الهيئات المحلية، ومكونات قطاع الحكم المحلي، ومن أهمها تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية في المناطق المسماة (ج).وشكر الأعرج الحكومة البلجيكية على استمرار دعمهم المتواصل، والتعاون البلجيكي على الشراكة في تنفيذ هذا الدعم، وطالب بالمساهمة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار العمل في مناطق (ج) واستغلال الثروات والموارد الطبيعية في تلك المناطق.