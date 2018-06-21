الملك عبد الله: لا إحلال للسلام دون قيام دولة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أنه لا مجال لإحلال السلام فى الشرق الأوسط، دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.وشدد الملك عبد الله، في لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة الأردنية عمان، على أهمية قيام الدولة الفلسطينية، حيث بحثا سوياً آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن التطورات الراهنة إقليمياً ودولياً إلى جانب علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.