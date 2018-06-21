250 عالمًا إسرائيليًا يجتمعون غداً لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة

رام الله - دنيا الوطنيُعقد في إسرائيل غدًا الجمعة، مؤتمر تكنولوجي علمائي ضخم، تحت عنوان (250 من العلماء والمخترعين والتكنولوجيين ضد الطائرات الورقية المشتعلة من غزة)، وذلك لوضع حلول لمشكلة "الطائرات الورقية".وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن مجتمع التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل، سيقوم بالتعبئة في محاولة لحل مشكلة الطائرات الورقية وحرق البالونات بمحيط غزة، وسيتم عقد (الكاتون)، "ماراثون التطوير والتقنية" يوم غد.وأضافت يديعوت: "سيحاول خبراء من مختلف المجالات إيجاد حل تكنولوجي للمشكلة المتمثلة بالطائرات الورقية، وقد تم تسجيل حوالي 250 شخصًا بالفعل للكاتون، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات المنظمين، من بينهم خبراء في مجالات الليزر والبصريات والكشافات والرادار مثل 8200 وأوفيك".ومن بين الأفكار التي يتوقع أن تعمل عليها الفرق، الليزر والطاقة الضوئية التي يمكنها حرق الطائرات الورقية عن بعد أو التعرف عليها قبل الهبوط، والهدف من ذلك هو أنه في نهاية الكاتون، سيتم أخذ 10 أفكار مفيدة وبسيطة وغير مكلفة، على أمل أن يتطور بعضها على الأقل إلى منتج تجاري حقيقي.