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شؤون فلسطينية

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الصحة د. جواد عواد، صباح اليوم، بعمل كل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل حسان التميمي (14 عاماً)، وذلك بتعلميات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الوزير عواد للطفل التميمي، والذي يرقد في (مجمع فلسطين الطبي) لتلقي العلاج.

وقال وزير الصحة مخاطباً الطفل التميمي: "هناك تعليمات واضحة من الرئيس، ورئيس الوزراء بعلاجك، سنعمل كل مانستطيع لتوفير العلاج في أي مركز أو دولة من دول العالم.

ويعاني الطفل التميمي من فقدان للبصر، وذلك بسبب الإهمال الطبي طوال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، حيث سيتم تحويل الطفل التميمي اليوم، ونقله إلى مستشفى (سانت جون للعيون) في العاصمة القدس؛ لتلقي العلاج، وتقييم وضعه الصحي، وفي
حال توفر العلاج في مشفى آخر، سيتم تحويله على الفور.

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