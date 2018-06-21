وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

أعلن وزير الصحة جواد عواد، اليوم الخميس، عن بدء تشغيل قسم الكلى الجديد في (مجمع فلسطين الطبي) في رام الله، منتصف الأسبوع المقبل.





وقال الوزير عواد، خلال اجتماع عقده مع رؤساء أقسام التمريض في المجمع الطبي: إن الوزارة بصدد تنفيذ سلسلة من الإجراءات والمشاريع الحيوية، في المجمع، خلال العام الحالي، أبرزها: بناء طابقين إضافيين، لتوسعة قسمي الولادة والحضانة، وزيادة الكادر التمريضي، والعديد من الإجراءات الفنية والإدارية الأخرى.





وعبر الوزير عواد عن اعتزازه بكافة الطواقم العاملة في المجمع الطبي، لا سيما الطاقم التمريضي.

رام الله - دنيا الوطن