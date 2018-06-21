عاجل

  • بدء الشوط الأول من مباراة الدنمارك واستراليا في مونديال روسيا 2018

شؤون فلسطينية

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بتنفيذ الخطة السنوية لفصل الصيف لعام 2018، والتي تبدأ من منتصف نيسان/ أبريل وحتى بداية تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام؛ بهدف ضبط الحالة الأمنية، وتوفير الأجواء الإيجابية للمواطنين، وذلك بمشاركة جميع الأجهزة والإدارات المختصة.

وقال العميد عبد الباسط المصري، مدير عام العمليات المركزية: إن الوزارة، تهدف من خلال هذه الخطة إلى حفظ الأمن، وتسهيل تحركات المواطنين، والحد من الحوادث، وأية مُعيقات تؤثر على راحة المواطنين وحريتهم.

وأضاف المصري حسب (موقع الداخلية) بغزة، أنه تم رفع مستوى الجاهزية للأجهزة الأمنية المختصة، وتعزيز انتشار الضباط والأفراد في أماكن الاختصاص، ولاسيما المناطق الحيوية على شاطئ البحر، والأماكن التي تشهد حركة مكثفة للمواطنين والمركبات.

وأوضح العميد المصري، أن مناطق عمل الخطة تشمل الخط الساحلي وشاطئ البحر، وميناء غزة، إلى جانب المنتجعات السياحية، والمسابح والشاليهات، والفنادق والأماكن الترفيهية المختلفة، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، وغيرها من الأماكن الحيوية.

ويشارك في تنفيذ خطة الصيف كلٌ من "العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة، والشرطة البحرية، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة.

ويقع على عاتق العمليات المركزية مهمة الإشراف على تنفيذ خطة الانتشار والسيطرة ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع مديرو عمليات الأجهزة الأمنية، والضباط المناوبين فيها، بالإضافة إلى المراقبة الفنية من خلال الكاميرات المنتشرة على المفترقات الحيوية، وتزويد الأجهزة المعنية بالملاحظات المُسجلة.

ويتابع جهاز "الشرطة البحرية" ميناء غزة والخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها، بالتنسيق مع الدفاع المدني، كما يقوم بتفعيل النقاط الحدودية البحرية والبرية.

من جانبها، وفّرت الخدمات الطبية نقطة إسعاف داخل ميناء غزة، ونقطة طبية في منطقة الشلال على شاطئ بحر المحافظة الوسطى، في حين يوفر جهاز الدفاع المدني، وحدات إنقاذ وإطفاء تكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة.

ودعا مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المواطنين للاتصال على الرقم الوطني 109 في حال تعرضهم لأي طارئ، أو في حال تقديم بلاغات الاستغاثة.

بدوره، أكد مساعد قائد الشرطة للعمليات والتدريب، العميد فايق المبحوح، أن جهاز الشرطة، استنفر إداراته المختصة وضباطه وعناصره؛ للبقاء في جهوزية كاملة على مدار الساعة، لتطبيق خطة الصيف وفق اختصاصها.

وأوضح العميد المبحوح، أن مهام الشرطة وفقاً للخطة، تتضمن تسهيل الحركة المرورية في كافة المناطق بشكل عام، والتركيز على أماكن الازدحام والحركة المكثفة للمواطنين والمركبات، كالصالات، والفنادق، والشريط الساحلي ككل، لافتاً إلى أنه يتم انتشار الحواجز الأمنية في بعض المناطق ومضاعفة تواجد شرطة المرور في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لخطة خاصة مبنية على التشخيص الميداني لمناطق الازدحام.

وأشار المبحوح إلى أنه يتم متابعة وضبط الاستخدام السياحي للخيول والجمال، ومنع نزول الدراجات النارية والمركبات بأنواعها إلى الشاطئ الرملي؛ تفادياً لوقوع الحوادث، وإلحاق الأذى بالمواطنين.

ودعت وزارة الداخلية بغزة، المواطنين إلى تفهم إجراءات الأجهزة الأمنية والتعاون معها، وكذلك التعامل بمسؤولية من أجل بسط الأمن والنظام العام، حيث إن الأماكن الترفيهية هي للترويح عن النفس، وليس لافتعال المشاكل، وإن كل تلك الإجراءات هي لمصلحة المواطنين، وحفظ أمنهم، وتسهيل تحركاتهم.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

250 عالمًا إسرائيليًا يجتمعون غداً لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة

250 عالمًا إسرائيليًا يجتمعون غداً لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

قيادي فلسطيني: المجلس المركزي سيُنهي (كابوس) إجراءات غزة وخصومات الرواتب

قيادي فلسطيني: المجلس المركزي سيُنهي (كابوس) إجراءات غزة وخصومات الرواتب

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

وزير الحكم المحلي يلتقي مدير التعاون البلجيكي الجديد

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون &#34;منع تصوير&#34; جنود الاحتلال

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون "منع تصوير" جنود الاحتلال

منوعات

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

شيلاء سبت بصور جريئة &#34;مغطاة بالسحاب فقط&#34;.. هل قلدت كاتي بيري؟

شيلاء سبت بصور جريئة "مغطاة بالسحاب فقط".. هل قلدت كاتي بيري؟

&#34;لأنه متحول جنسياً&#34;.. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

"لأنه متحول جنسياً".. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

عربي

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

تطورات المنطقة على طاولة الملك عبد الله وميركل اليوم

تطورات المنطقة على طاولة الملك عبد الله وميركل اليوم