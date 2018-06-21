صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)





وقد استشهد الشاب أبو دقة (22 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم 14 أيار/ مايو، خلال مشاركته في مسيرات العودة في بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنوصل جثمان الشهيد محمد غسان أبو دقة اليوم، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، قادماً من مستشفيات الداخل الفلسطيني.