قيادي فلسطيني: المجلس المركزي سيُنهي (كابوس) إجراءات غزة وخصومات الرواتب

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق: إن المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده الشهر المقبل، سيُنهي (كابوس) إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وخصومات رواتب الموظفين الحكوميين بالقطاع.







وأوضح الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المجلس المركزي، سيُتابع التصريح العلني للرئيس محمود عباس بخصوص صرف الرواتب في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على إنجاز هذه القضية، وإنهاء هذا الكابوس.









وحول رسالة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من غزة لرئيس المجلس، والرئيس الفلسطيني، قال الزق: "رسالتنا كانت بمثابة رسالة احتجاج على الإجراءات وخصومات الرواتب، وهذه الرسالة وصلت للجهات المعنية، وهناك إجماع على رفع الإجراءات، وصرف الرواتب كاملةً".







وتابع: "هذه قضية رئيسية بالنسبة لنا لسببين، أولهما: أن تداعياتها كارثية على الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والثاني: أن هذا الإجراء خطير ربما يمهد التربة لتمرير مشروع دويلة غزة البائس".









وأشار الزق، إلى أن المجلس المركزي، سيناقش آلية متابعة وتطبيق قرارات المجلس الوطني، والتشكيلات الإدارية في منظمة التحرير، وتحديداً تشكيل لجان للمجلس المركزي، مشدداً على أن الملف الأبرز في اجتماعات المجلس المركزي، سيكون الإجراءات في غزة، ورواتب الموظفين.

وأضاف الزق: "هذه الملفات مهمة جداً، وعنوان رئيسي في اجتماع المجلس المركزي المقبل، ولدينا قناعة بأن هذا الأمر سينتهي، وسيتم إنهاء الإجراءات، وصرف رواتب الموظفين كاملةً، إضافة إلى مستحقاتهم التي خُصمت منهم"، مشدداً على أن هذه الإجراءات، تتنافى مع القانون والقيم الإنسانية.وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي، قال الزق: إن أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحثوا في العاصمة الأردنية (عمان) مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون موعد عقد المجلس المركزي، لافتاً إلى أن المجلس سيُعقد بعد منتصف تموز/يوليو المقبل.