لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، التقريرالسنوي عن أعمالها ونشاطاتها خلال العام 2017 والمقرر توزيعه على المؤسسات المحلية الشريكة.وقد تناول التقرير، الذي جاء في ستين صفحة، بالتفصيل نبذة عن اللجنة وأعمالها خلال العام المنصرم، لا سيما الانتخابات المحلية للعام 2017، والمشاريع والنشاطات المنفذة، بالإضافة إلى ميزانية اللجنة السنوية، وخططها وأنشطتها المقبلة، كما ويتضمن التقرير شرحاً عن المشاركات الدولية للجنة إقليمياً ودولياً، بما فيها الرقابة على الانتخابات في دول مختلفة من العالم.وقد شرعت اللجنة بتوزيع التقرير على المؤسسات الرسمية والأهلية، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وتم نشر نسخة إلكترونية من التقرير، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للجنة www.elections.ps.