عنصر من تنظيم الدولة خطط لقطع رأس (تيريزا ماي)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (اندبندنت) البريطانية، أن نعيمور زكريا رحمن، كان يخطط لتنفيذ هجوم، يستهدف رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي بمقرها في (داونينغ ستريت) بالعاصمة لندن.وقالت الصحيفة: إن نعيمور من أنصار تنظيم الدولة، كان ينوي قطع رأس رئيسة الحكومة بسكين، في حال تمكنه من الوصول إليها، كما خطط لتفجير عبوة ناسفة عند مدخل مقر ماي، ومن ثم تحييد الحرس عن طريق استخدام بخاخ رذاذ الفلفل، والتسلل إلى المبنى.وأفادت الصحيفة، بأنه تم القبض على هذا الشاب، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، لحظة قيام أحد عملاء المخابرات (5 MI)، منتحلاً صفة عنصر من تنظيم الدولة، بتسليمه عبوة ناسفة وهمية.وخلال جلسة المحكمة، أشار ممثل النيابة العامة البريطانية مايك هايوود، إلى أن المتهم، كان ينوي في البداية، استهداف بعض المنشآت العسكرية، ومقر المخابرات (5 MI)، وكان مستعداً للتضحية بحياته خلال ذلك.وتلا هايوود على المحكمة، مراسلات نعيمور عبر موقع التواصل الاجتماعي (تيليغرام) مع عملاء (5 MI) الذين أوهموه بانتمائهم لتنظيم الدولة.وخلال ذلك، أعرب الشاب نعيمور عن إعجابه بمنفذ تفجير مانشستر أرينا، وعن رغبته في الانضمام إلى خلية نائمة لتنظيم الدولة، واستهداف مقر البرلمان البريطاني بتفجير واغتيال تيريزا ماي.وبدأت عملية محاكمة نعيمور، بتهمة محاولة اغتيال رئيسة الوزراء، يوم الاثنين الماضي، وستستمر خمسة أسابيع.