روحاني: الإيرانيون لن يُذعنوا للإدارة الأميركية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن شعبه لن يُذعن للضغوط الأميركية، وذلك في الوقت الذي تعيد فيه واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران.ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن وسائل إعلام إيرانية، فقد قال روحاني: إن الشعب الإيراني لن يستسلم أبداً في مواجهة مؤامرات وضغوط الإدارة الأميركية، بعد قرارات أمريكا بالانسحاب من البرنامج النووي.