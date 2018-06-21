أردوغان: أحب رونالدو بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه يعشق أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، ويراه أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.ووفق ما أوردته صحيفة (ترك برس)، فقد ذكر أردوغان، خلال لقائه مع مجموعة من الشباب الأتراك، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها كريستيانو رونالدو في مرمى المنتخب الإسباني، كانت رائعة، وخص بالذكر الهدف الثالث، الذي سجله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة.وأضاف: أثمن مواقف النجم البرتغالي، حيال القضية الفلسطينية، معرباً عن امتنانه لدفاعه عن أطفال فلسطين، متابعًا: مواقف رونالدو المؤيدة للقضية الفلسطينية، تزيد من إعجابي به.