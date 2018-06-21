عربي

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة عناصر من قوات الأمن في درنة شرقي ليبيا، أمس الأربعاء، بعد أن فجر شخص سيارة ملغومة، كان يقودها باتجاه مجموعة من الجنود.

وأوضح أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن مفجراً انتحارياً كان يرفع راية بيضاء قتل أربعة من أفراد قوات الأمن، عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويقاتل الجيش الليبي للسيطرة على درنة، آخر مدينة خارج قبضته في شرق ليبيا، بعد أن شن هجوماً برياً على مناطق تتمركز فيها العناصر المسلحة، وتهدد حياة المدنيين.

وفي الأثناء، سيطر الجيش الليبي على أحياء وسط  درنة، وقال المسماري لقناة (ليبيا) التلفزيونية: "إن المعركة الرئيسية انتهت، وإن القوات تقاتل جيوباً في مساحة كيلومتر مربع".

وذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن مسلحي القاعدة، فروا من مواقعهم، أمام تقدم الجيش، فيما يطارد الجيش المسلحين في آخر معاقلهم بأزقة حي المغار.

أخبار ذات صلة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

تطورات المنطقة على طاولة الملك عبد الله وميركل اليوم

تطورات المنطقة على طاولة الملك عبد الله وميركل اليوم

البحرين تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

البحرين تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

(سيناء 2018).. الجيش المصري يُعلن القضاء على 32 مسلحاً

(سيناء 2018).. الجيش المصري يُعلن القضاء على 32 مسلحاً

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الخارجية البحرينية تنفي أنباء بشأن العلاقات مع إسرائيل

الخارجية البحرينية تنفي أنباء بشأن العلاقات مع إسرائيل

مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة

مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون &#34;منع تصوير&#34; جنود الاحتلال

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون "منع تصوير" جنود الاحتلال

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

بنك فلسطين يحصل على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

بنك فلسطين يحصل على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

منوعات

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

بعد زفافهما في مسلسل &#34;الرحلة&#34;..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بعد زفافهما في مسلسل "الرحلة"..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

عربي

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني