أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أحمد المسماري،

رام الله - دنيا الوطنقتل أربعة عناصر من قوات الأمن في درنة شرقي ليبيا، أمس الأربعاء، بعد أن فجر شخص سيارة ملغومة، كان يقودها باتجاه مجموعة من الجنود.وأوضحالمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن مفجراً انتحارياً كان يرفع راية بيضاء قتل أربعة من أفراد قوات الأمن، عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويقاتل الجيش الليبي للسيطرة على درنة، آخر مدينة خارج قبضته في شرق ليبيا، بعد أن شن هجوماً برياً على مناطق تتمركز فيها العناصر المسلحة، وتهدد حياة المدنيين.وفي الأثناء، سيطر الجيش الليبي على أحياء وسط درنة، وقال المسماري لقناة (ليبيا) التلفزيونية: "إن المعركة الرئيسية انتهت، وإن القوات تقاتل جيوباً في مساحة كيلومتر مربع".وذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن مسلحي القاعدة، فروا من مواقعهم، أمام تقدم الجيش، فيما يطارد الجيش المسلحين في آخر معاقلهم بأزقة حي المغار.