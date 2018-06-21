شؤون فلسطينية

بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي

بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي القاذورات والأوساخ في الشبكات لمنع انسدادها وطفح الصرف الصحي في الشوارع والمناطق السكنية .

وقال مدير مدير عام المياه والصرف الصحي م . رمزي أهل  إن قيام بعض المواطنين برمي القاذورات في شبكات الصرف الصحي يتسبب في طفح مناهل الصرف الصحي لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان .

وأضاف أن طواقم الصرف الصحي الميدانية تعمل بثلاث ورديات في الأيام العادية وحتى الساعة 11 ليلاً وعلى مدار الساعة في أيام الطوارئ لمعالجة مشاكل طفح الصرف الصحي واستقبال شكاوي المواطنين التي ترد عبر بوابات التواصل الإلكترونية المختلفة والرقم المختصر 115.

وأوضح أن طواقم البلدية عالجت خلال شهر مايو / آيار الماضي نحو ( 1200) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة، كما تم  تعزيل ( 250) منهلا للصرف الصحي ، وكسح ( 107) آبار صرف صحي، وتنفيذ  (70) عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف .

وبين أنه تم خلال نفس الفترة التعامل مع (60) شكوى وردت من المواطنين في مجال الصرف الصحي، موضحاً أن تركيب شبكات صرف صحي في بعض المناطق العمرانية الجديدة يتم وفقاً لأولوية التسجيل وتوفر مشاريع جديدة من مؤسسات محلية ودولية . 

ولفت مدير عام المياه والصرف الصحي أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عمل محطات الصرف الصحي في المدينة حيث تحتاج تلك المحطات لتيار كهربائي بشكل مستمر لضخ المياه لمحطة المعالجة جنوب المدينة، موضحاً أن البلدية لجأت لتشغيل محطات الصرف الصحي بمولدات الكهرباء لمنع حدوث أزمة بيئية رغم الأزمة التي تعاني منها بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد دعت المواطنين في المدينة لإرسال الشكاوي التي تتعلق بخدمات البلدية ومنها طفح الصرف الصحي أو تجمعات مياه الأمطار عبر بوابات التواصل الإلكترونية ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، والرقم المختصر 155 .

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