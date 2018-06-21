شؤون فلسطينية

(بلدية غزة) تدعو المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي

(بلدية غزة) تدعو المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة؛ للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعدم رمي القاذورات والأوساخ في الشبكات؛ لمنع انسدادها وطفح الصرف الصحي في الشوارع والمناطق السكنية.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي م . رمزي أهل: إن قيام بعض المواطنين برمي القاذورات في شبكات الصرف الصحي، يتسبب في طفح مناهل الصرف الصحي لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان.

وأضاف أن طواقم الصرف الصحي الميدانية، تعمل بثلاث ورديات في الأيام العادية، وحتى الساعة 11 ليلاً وعلى مدار الساعة في أيام الطوارئ لمعالجة مشاكل طفح الصرف الصحي واستقبال شكاوى المواطنين، التي ترد عبر بوابات التواصل الإلكترونية المختلفة، والرقم المختصر 115.

وأوضح أن طواقم البلدية، عالجت خلال أيار/ مايو الماضي نحو (1200) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة، كما تم  تعزيل (250) منهلاً للصرف الصحي، وكسح (107) آبار صرف صحي، وتنفيذ (70) عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف.

وبين أنه تم خلال نفس الفترة التعامل مع (60) شكوى وردت من المواطنين في مجال الصرف الصحي، موضحاً أن تركيب شبكات صرف صحي في بعض المناطق العمرانية الجديدة، يتم وفقاً لأولوية التسجيل وتوفر مشاريع جديدة من مؤسسات محلية ودولية. 

ولفت مدير عام المياه والصرف الصحي، أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عمل محطات الصرف الصحي في المدينة، حيث تحتاج تلك المحطات لتيار كهربائي بشكل مستمر؛ لضخ المياه لمحطة المعالجة جنوب المدينة، موضحاً أن البلدية لجأت لتشغيل محطات الصرف الصحي بمولدات الكهرباء؛ لمنع حدوث أزمة بيئية رغم الأزمة التي تعاني منها، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية، قد دعت المواطنين في المدينة لإرسال الشكاوي التي تتعلق بخدمات البلدية، ومنها طفح الصرف الصحي، أو تجمعات مياه الأمطار عبر بوابات التواصل الإلكترونية ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، والرقم المختصر 155.

أخبار ذات صلة

250 عالمًا إسرائيليًا يجتمعون غداً لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة

250 عالمًا إسرائيليًا يجتمعون غداً لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون &#34;منع تصوير&#34; جنود الاحتلال

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون "منع تصوير" جنود الاحتلال

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يوعز بعمل مايلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

وزير الصحة يُعلن البدء بتشغيل قسم الكُلى الجديد في (جمع فلسطين الطبي)

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

داخلية غزة تَشرع بتنفيذ خُطة صيف 2018

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

صور: وصول جثمان الشهيد أبو دقة لغزة عبر (معبر بيت حانون)

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

لجنة الانتخابات تُصدر تقريرها السنوي للعام 2017

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون &#34;منع تصوير&#34; جنود الاحتلال

الإعلام توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون "منع تصوير" جنود الاحتلال

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

دار الإفتاء الفلسطينية تُحذر من إصدار أي بيانات أو فتاوى مزورة باسمها

بنك فلسطين يحصل على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

بنك فلسطين يحصل على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

منوعات

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

بعد زفافهما في مسلسل &#34;الرحلة&#34;..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بعد زفافهما في مسلسل "الرحلة"..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

عربي

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

أربعة قتلى من الجيش الليبي بهجوم مسلح في درنة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني