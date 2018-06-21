شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني تُسجّل شركات جديدة وتُصادق على شهادات منشأ

الاقتصاد الوطني تُسجّل شركات جديدة وتُصادق على شهادات منشأ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، الخميس، عن تسجيلها 147 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي، وصل إلى 21.7 مليون دولار تقريباً، وذلك خلال أيار/ مايو الماضي.

وبين التقرير الإحصائي الشهري، أن الوزارة صادقت على 510 شهادات منشأ بقيمة بلغت 10 ملايين دولار تقريباً، حيث احتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 35.9%.

وأفاد التقرير، أن الوزارة رخصت خلال هذه الفترة، 8 مصانع جديدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 5.2 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المشروبات على الحصة الأكبر وبنسبة 38.1% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات المعادن اللافلزية الأخرى على المرتبة الأولى بنسبة 37.5% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

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