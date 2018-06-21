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القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة

القوات اليمنية تتقدم على الخط المؤدي لميناء الحديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت القوات اليمنية المشتركة، بدعم ومشاركة التحالف العربي، في التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة، في وقت صعدت جماعات الحوثي من أعمالها الانتقامية في المدينة الساحلية.

وقالت مصادر ميدانية: "إن قوات ألوية العمالقة، اقتربت من الخط المؤدي نحو الميناء"، الأمر الذي دفع الجماعات المتمردة إلى قطع شوارع رئيسية في الحديدة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن أبرز الشوارع، التي قطعها الحوثيون، الشارع المؤدي إلى الميناء الاستراتيجي، الذي تهدف القوات المشتركة، وبدعم من التحالف لتحريره، بغية السماح للمواد الإنسانية للتدفق بحرية إلى ملايين اليمنيين، ووقف تهريب الأسلحة.

واستمرت جماعات الحوثي في ترهيب سكان الحديدة، حيث قامت بالتمركز في مبانٍ سكنية على خط الميناء، وهددت بخطف السكّان، الذين أعلنوا رفضهم استخدام المتمردين مبانيهم لنشر القناصة.

ومنذ نجاح القوات المشتركة في انتزاع السيطرة على مطار الحديدة، أقدم الحوثيون على شن سلسلة أعمال، شملت قصف أهداف مدنية وخطف وقتل من يرفض التعاون معهم، بالإضافة إلى اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

وأفادت التقارير الواردة من الحديدة، أن الجماعات استمرت في نقل المدافع إلى وسط الأحياء السكنية وقصف المطار من تلك المناطق الأهلة بالسكان، في انتهاك صريح لكافة المواثيق الدولية.

واقتحمت الجماعات، التي تكبدت على جبهة الساحل الغربي هزائم متتالية، منازل الموطنين في الحديدة بعد نزوحهم منها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ونشرت مسلحين وقناصة.

واستهدفت ضربات الجماعات الحوثيين، المدنيين في مديرية حيس جنوب شرقي محافظة الحديدة، حيث أشارت مصادر محلية إلى مقتل تسعة مدنيين في قصف للمتمردين على منزل.

إفشال محاولة تسلل حوثية

وفي جنوب شرق مدينة الحديدة، صدت قوات المقاومة المشتركة محاولة تسلل لجماعات الحوثي إلى الخط الساحلي في مديرية بيت الفقيه، حسب ما أكدت مصادر عسكرية.

أما في شرق منطقة المجيليس الواقعة بالقرب من الجاح، فقد شنت القوات المشتركة عملية تطهر واسعة استهدفت جيوب الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الصفوف المتمردين.

كما قصفت مدفعية القوات المشتركة المواقع، التي يتخذها المتمردون نقاط انطلاق لتنفيذ محاولات تسلل إلى الخط الساحلي، بهدف قطع خطوط إمداد قوات ألوية العمالقة، التي كانت رأس حبة في معركة المطار.

وخلال ساعات الليل، قصفت قوات التحالف العربي بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات المتمردين القريبة من الخط الساحلي، في حين واصلت ألوية العمالقة تمشيطها وتأمين مطار الحديدة، وتقدمت باتجاه دوار الجمال في مدينة الحديدة.

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع وأهداف الحوثيين شمال شرق المطار ومحيطه، بالإضافة إلى شارع صنعاء، ما أوقع قتلى وجرحى من المتمردين، وأسفر عن تدمير آليات عسكرية ومخازن أسلحة.

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