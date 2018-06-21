ادعيس يستنكر قرار حكومة الاحتلال مناقشة مشروع (قانون المؤذن)

رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرار الحكومة مناقشة (قانون المؤذن)، والذي يُعنى بترتيب الحالات، التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.واعتبر ادعيس، أن ذلك انتهاك واضح وصريح للمقدسات الإسلامية، وضرب بعرض الحائط بمشاعر المسلمين الذين يعانون مع إخوانهم المسيحيين من هذه الانتهاكات، التي تحاول المس بهوية هذه الأرض، وحضارتها الدينية والتاريخية والثقافية.وأوضح ادعيس، بأن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في القدس والمسجد الأقصى، تزايدت بعد إعلان ترامب المشؤوم، وتنوعت بأساليبها فمن الاقتحامات اليومية، التي تزايدت بشكل كبير في العام المنصرم، إلى منع الترميم وأعمال الصيانة في داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يضرُّ بواقعه المعماري والتاريخي والفنِّي، وسيؤدي بالمحصلة إلى الإضرار بإمكانيات الصلاة، وأداء العبادة فيه مستقبلاً، إن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه في ظل هذه الحكومة اليمينة المتطرفة.وأضاف ادعيس بأن الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها لربما هو الأكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتلالها في العام 1967م، مما يدفعنا بالضرورة للعمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام هذه المؤامرات، وعدم التقاعس عن القيام بكل ما يلزم؛ فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً، ودولياً، داعياً إلى العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها.وقال ادعيس: إن الانتهاكات الإسرائيلية للمساجد والأماكن الوقفية والدينية لن تتوقف، مشيراً إلى الدعوة الإسرائيلية للمستوطنين لاقتحام المسجد الإبراهيمي مساء اليوم الخميس، حاملين كتاب التوراة، برفقة حفل موسيقي، والتي تعبر عن الاستهانة الكبيرة بمشاعرنا ومشاعر ملايين المسلمين.