الحكومة تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنطالبت حكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية، وعلى رأسها (يونسكو)، بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على الحرم الإبراهيمي الشريف.وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الخميس، من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم الشريف، بالتزامن مع افتتاح مركز لشرطة الاحتلال في الحرم، الأمر الذي يُعد اعتداءً فظيعاً على هذا المسجد الإسلامي، وتدنيسا لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.وحمل المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء السافر، الذي يُضاف إلى سجل الاعتداءات الاحتلالية الأسود، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.