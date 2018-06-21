مجلس النواب المصري: أمريكا تكافئ إسرائيل بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، أن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "محبط وصادم"، لافتًا إلى أن الانحياز لإسرائيل بات عنواناً رئيسياً للسياسة الخارجية الأميركية.وقال الجمال: إن القرار الأميركي، جاء ضمن سلسلة قرارات ومواقف متعددة كمكافأة للاحتلال الإسرائيلي على سياساته القمعية العنصرية الاستيطانية بحق الفلسطينيين.وأضاف، أن القرار جاء أيضاً تكريساً لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع كافة العراقيل أمام أي حل سياسي منتظر للقضية الفلسطينية، وما سبق ذلك من تجميد المساهمات الأميركية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بما يهدد الوكالة بوقف كافة عملياتها وأنشتطها في مساعدة الفلسطينيين.وذكر، أن المحاولات الأميركية المستمرة لزعزعة استقرار المنظمة الدولية للأمم المتحدة والهيئات والمجالس التابعة لها مثل (يونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها، لن يسفر إلا عن عزلتها الدولية، نتيجة عدم احترامها للقوانين والأعراف الدولية الني تحكم المجتمع الدولي.وختم الجمال حديثه قائلًا: هذا القرار يعكس دعماً لكل الأنشطة المعادية لحقوق الإنسان، ليس فقط في فلسطين المحتلة، وإنما مساندة لما تمارسه أيضاً التنظيمات (الإرهابية).