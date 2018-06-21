وزير إسرائيلي: فرصة كبيرة لعملية واسعة بغزة في الأشهر المقبلة

وقال أردان لإذاعة الجيش، اليوم الخميس: "هناك فرصة كبيرة بأن نطلق عملية عسكرية في الأشهر المقبلة؛ من أجل خلق ردع طويل المدى".



وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح، الأربعاء، إلى خطوات لوقف الطائرات الورقية الحارقة من غزة، ولكن دون الكشف عنها.



وقال نتنياهو في مراسم تخرج فوج جديد من ضباط في الكلية الحربية: "لا أنوي أن أفصح عن الخطوات التي نخطط لاتخاذها حيال غزة.. حدة عملياتنا ستتصاعد وفق الحاجة.. نحن مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات، ومن الأفضل لأعدائنا، أن يفهموا ذلك وحالاً".

