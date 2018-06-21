تطورات المنطقة على طاولة الملك عبد الله وميركل اليوم

رام الله - دنيا الوطنتُجري المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، اليوم الخميس، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، حيث ستتناول الأوضاع في الشرق الأوسط.وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): إن ميركل ستبحث مع ملك الأردن "التطورات الراهنة إقليمياً ودولياً، إلى جانب علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.وكانت ميركل، وصلت ليل الأربعاء- الخميس إلى مطار (ماركا) العسكري (شرق عمان).