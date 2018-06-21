البحرين تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننفت مملكة البحرين، صحة تقارير إعلامية، بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد قال بيان وزارة الخارجية البحرينية: إن المملكة تنفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بشأن العلاقات مع إسرائيل، مؤكدة أنه لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول بحريني بهذا الشأن.وأشارت الخارجية، إلى أن هذه الأنباء مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة، مشددة على التزام المملكة بالموقف العربي الموحد، ومبادرة السلام العربية، التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة.يأتي ذلك، بعد ساعات من نشر موقع قناة (i24 NEWS) عن مسؤول بحريني "لم يسمه"، اعتزام المنامة إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، حيث زعم الموقع أن المسؤول المشار إليه قال: إن بلاده ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة أنها لا تعتبرها عدواً، وأن ذلك التقارب لن يتعارض مع المبادئ الأساسية للبلاد.يذكر، أن البحرين أعلنت في وقت سابق، بأن وفدًا إسرائيليًا، سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في المنامة، خلال الفترة بين 24 حزيران/ يونيو الجاري و4 تموز/ يوليو المقبل.