(سيناء 2018).. الجيش المصري يُعلن القضاء على 32 مسلحاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة المصرية، أنه تم القضاء على 32 مسلحاً والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء.وفي بيانها رقم 24 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب (سيناء 2018)، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم الخميس، أن القوات الجوية، تمكنت من تدمير 21 هدفاً بشمال سيناء على مدار الأيام الماضية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأشارت إلى أنه تم تدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة والذخائر أثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية للبلاد.وأوضح البيان، أنه تم كذلك اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على ذخائر ومخلفات حروب، فضلاً عن القبض على 84 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.ولفت البيان إلى أنه تم اكتشاف وتفكيك وتدمير 15 عبوة ناسفة، زرعت لاستهداف القوات المشاركة في العملية على كافة المحاور.وأفاد البيان، بأن قوات حرس الحدود، تمكنت من إلقاء القبض على 1099 متسللاً من جنسيات مختلفة.