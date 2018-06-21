ماذا قال وزراء إسرائيليون عن التصعيد الأخير في قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنعقّب يوفال شتاينتس، وزير البنى التحتية والطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، عضو (الكابينت) على التصعيد الأخير الذي وقع في قطاع غزة قائلاً: "لسنا مهتمين بالتصعيد في قطاع غزة، ولكننا مستعدون لأي سيناريو"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.وأضاف: "لايوجد حل سحري لقضية قطاع غزة، لأن القطاع تسيطر عليه حركة تدعو إلى تدمير إسرائيل".بدورها، أكدت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية، أن خيار العملية العسكرية في قطاع غزة، مطروح بشكل دائم على جدول أعمال (الكابينت)، بحسب ما صرحت به لإذاعة جيش الاحتلال.وقالت: "لن نسمح بأن يكون سكان مستوطنات غلاف غزة، وليمة لمدافع حماس".من جانبه، قالت تمار زاندبرغ، عضو الكنيست، زعيم حزب (ميرتس): "بدلاً من العودة إلى جولة أخرى من الحرب في غزة، يجب أن نفعل شيئاً آخر".