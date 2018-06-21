شؤون فلسطينية

نتنياهو يُهدّد بتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي بغزة

نتنياهو يُهدّد بتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي بغزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تهديداته، ضد قطاع غزة، حيث هدد هذه المرة، بتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد غزة، بسبب ردود المقاومة بمناطق غلاف غزة.

وقال نتنياهو، خلال احتفال عسكري في جنوب إسرائيل: إن الجيش لن يتوانى عن تكثيف عملياته العسكرية ضد القطاع "إذا ما تبيّن أن هناك ضرورة لذلك".

وأضاف، وفق ما نقلت عنه صحيفة (القدس العربي): "نحن جاهزون لأي سيناريو، ومن الأفضل لأعدائنا أن يفهموا ذلك"، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة مستقبلاً.

جاء تصريحات نتنياهو هذه في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلاته قصفت ليل الثلاثاء- الأربعاء حوالى 25 هدفاً في قطاع غزة، رداً على صواريخ وقذائف، أطلقت من غزة باتجاه الغلاف.

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