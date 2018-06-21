ملامح الاتفاق بين "ترامب وكيم" بدأت تُنَفّذ بهذا القرار

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية، سلمت بلاده، رفات 200 جندي أميركي، قضوا خلال الحرب الكورية.وقال ترامب: "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين، أعيدت الرفات اليوم، أعيدت 200 منها بالفعل".وحسب بيانات الجيش الأميركي، فإن مصير نحو 7700 جندي أميركي، قضوا في الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 لا يزال غير معروف.هذا وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق تدريبات "حماة الحرية" السنوية العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، والتي كان من المخطط إجراؤها في شهر أب/ أغسطس المقبل، كثمرة لاجتماع ترامب مع كيم جونغ أون في 12 من الشهر الجاري.