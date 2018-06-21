دولي

ملامح الاتفاق بين "ترامب وكيم" بدأت تُنَفّذ بهذا القرار

ملامح الاتفاق بين "ترامب وكيم" بدأت تُنَفّذ بهذا القرار
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية، سلمت بلاده، رفات 200 جندي أميركي، قضوا خلال الحرب الكورية.

وقال ترامب: "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين، أعيدت الرفات اليوم، أعيدت 200 منها بالفعل".

وحسب بيانات الجيش الأميركي، فإن مصير نحو 7700 جندي أميركي، قضوا في الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 لا يزال غير معروف.

هذا وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق تدريبات "حماة الحرية" السنوية العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، والتي كان من المخطط إجراؤها في شهر أب/ أغسطس المقبل، كثمرة لاجتماع ترامب مع كيم جونغ أون في 12 من الشهر الجاري.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية

المجر تصدر قانونا ضد المنظمات التي تساعد اللاجئين

المجر تصدر قانونا ضد المنظمات التي تساعد اللاجئين

روسيا تحذر من خطط ترامب &#34;المقلقة&#34; بشأن الهيمنة على الفضاء

روسيا تحذر من خطط ترامب "المقلقة" بشأن الهيمنة على الفضاء

إحباط تحضيرات لاعتداء بـ &#34;قنبلة بيولوجية&#34; في المانيا

إحباط تحضيرات لاعتداء بـ "قنبلة بيولوجية" في المانيا

مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان

مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان

الرئيس الأمريكي يَنكُث بأول وعوده للزعيم الكوري الشمالي

الرئيس الأمريكي يَنكُث بأول وعوده للزعيم الكوري الشمالي

ابتداء من الغد.. سلاح الجو التركي سيمتلك (F-35)

ابتداء من الغد.. سلاح الجو التركي سيمتلك (F-35)

روسيا تُرشح نفسها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

روسيا تُرشح نفسها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أردان يسعى لتوفير الحصانة لشرطة الاحتلال من دعاوى المقدسيين

أردان يسعى لتوفير الحصانة لشرطة الاحتلال من دعاوى المقدسيين

قيادة حراك الأسرى: عندما نقرر إقامة أي فعالية سيتم الإعلان عنها

قيادة حراك الأسرى: عندما نقرر إقامة أي فعالية سيتم الإعلان عنها

نفذ عملية دهس بجنين.. قوات الاحتلال تهدم شقة الأسير علاء قبها

نفذ عملية دهس بجنين.. قوات الاحتلال تهدم شقة الأسير علاء قبها

انتقاماً من عودة: إلغاء نقاش في الكنيست حول تفشي الجريمة بالمجتمع العربي

انتقاماً من عودة: إلغاء نقاش في الكنيست حول تفشي الجريمة بالمجتمع العربي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة تطال 17 شاباً

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة تطال 17 شاباً

تحذير من اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي مساءً

تحذير من اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي مساءً

الدولار يُواصل ثباته أمام الشيكل

الدولار يُواصل ثباته أمام الشيكل

منوعات

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

بعد زفافهما في مسلسل &#34;الرحلة&#34;..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بعد زفافهما في مسلسل "الرحلة"..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

عربي

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

الخارجية البحرينية تنفي أنباء بشأن العلاقات مع إسرائيل

الخارجية البحرينية تنفي أنباء بشأن العلاقات مع إسرائيل

مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة

مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة

مصرع 60 شخصا على الاقل في حادث الغرق قبالة ليبيا

مصرع 60 شخصا على الاقل في حادث الغرق قبالة ليبيا