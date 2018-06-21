شؤون فلسطينية

قيادة حراك الأسرى: عندما نقرر إقامة أي فعالية سيتم الإعلان عنها

قيادة حراك الأسرى: عندما نقرر إقامة أي فعالية سيتم الإعلان عنها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة حراك الأسرى والمحررين، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة وبحث الدعوات التي تداولتها بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعو فيها إلى النزول يوم الجمعة 22/6/2018 بعد صلاة الظهر في ميادين المحافظات الجنوبية، مؤكدة أنها ليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الدعوات أو الصفحات التي تروج لها.

وأكدت قيادة الحراك على استمرار الحراك الذي يحمل شعارات إنهاء الانقسام ورفع الإجراءات عن قطاع غزة، مبينة أن قيادة الحراك عندما تقرر إقامة أي فعالية، سيتم الاعلان عنها من خلال وسائل الإعلام الرسمية والمعروفة.

وأوضحت قيادة الحراك، أنها لا تزال تُجري المشاورات للاتفاق على برنامج فعاليات، سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي قريبًا، كما توجهت قيادة الحراك بالتحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني، الذين خرجوا في محافظة بيت لحم للمطالبة برفع الإجراءات وإنهاء الانقسام.

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