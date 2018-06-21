الملك سلمان يتدخل في الملف الأفغاني

رام الله - دنيا الوطنأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء، عن بيان جديد للملك سلمان.وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: إنه يأمل في أن يتم تجديد الهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد البيان، أن الملك سلمان يتابع باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك.ورحب الملك سلمان بالهدنة واعتبرها "خطوة مباركة، معرباً عن "أمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني".وأضاف الملك سلمان: "الشعب الأفغاني عانى كثيراً من ويلات الحروب، ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء".وتابع: هذا الأمر يتم "استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة".وقال الملك سلمان: إنه يدعو "المولى القدير أن يوفق الإخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يحقق لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ولشعبها العزيز الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه".