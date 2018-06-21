شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة تطال 17 شاباً

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة تطال 17 شاباً
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طالت 17 مواطناً على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين: خالد عبد الجليل الشريدة- نابلس، ناصر مدحت الشلختي- نابلس (تم اعتقالهما في بلدة حوارة جنوباً)، جميل يعقوب عويس- اللبن الشرقية جنوب نابلس، أحمد غسان ضراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس، محمد نعيم طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم، عدي زواهرة- بيت لحم، حمادة سلهب- بيت لحم، محمود زبون- بيت لحم، محمد زبون- بيت لحم، عدي مخلوف- بيت لحم، سامح سلهب- بيت لحم، كريم إبراهيم أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل، مهدي أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل.

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