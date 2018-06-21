الأرصاد: لا تغير على درجات الحرارة اليوم وارتفاع غداً

يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، اليوم الخميس، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





الجمعة: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً غلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطن